رئيس حركة جيش تحرير السودان: النظام السابق اعتدى علينا فاضطررنا للمقاومة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مناوى، خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية": "أسميناها جيش لأنها حركة عسكرية أولا، ومن ثم هى حركة أهدافها سياسية".

وتابع: "عندما عجزت الحركة فى أن تحقق أهداف سياسية فى وقت النظام القامع، وعندما فقدت الحركة الأذن الصاغية بأن تسمع كل الأصوات المدنية، والناعمة التى يجب أن تسمعها الآذان، اضطرت أن تقاوم نفسها أو تدافع عن نفسها".

وأردف: "الأصوات المدنية هى من جعلت النظام السابق يعتدى علينا، لذا اضطررنا للمقاومة وحماية أنفسنا وأهالينا وأماكننا، وكذلك الأفكار".

واستكمل: "كلمة تحرير لا نعنى بها تحرير الأرض، نحن نحارب فى داخل السودان، ونحارب السودانيين، لذلك التحرير الذى نقصده، هو تحرير العقل والأفكار والإرادة السياسية".