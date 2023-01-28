جدة - نرمين السيد - وأضاف مناوى، خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية": "أسميناها جيش لأنها حركة عسكرية أولا، ومن ثم هى حركة أهدافها سياسية".
وتابع: "عندما عجزت الحركة فى أن تحقق أهداف سياسية فى وقت النظام القامع، وعندما فقدت الحركة الأذن الصاغية بأن تسمع كل الأصوات المدنية، والناعمة التى يجب أن تسمعها الآذان، اضطرت أن تقاوم نفسها أو تدافع عن نفسها".
وأردف: "الأصوات المدنية هى من جعلت النظام السابق يعتدى علينا، لذا اضطررنا للمقاومة وحماية أنفسنا وأهالينا وأماكننا، وكذلك الأفكار".
واستكمل: "كلمة تحرير لا نعنى بها تحرير الأرض، نحن نحارب فى داخل السودان، ونحارب السودانيين، لذلك التحرير الذى نقصده، هو تحرير العقل والأفكار والإرادة السياسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حركة جيش تحرير السودان: النظام السابق اعتدى علينا فاضطررنا للمقاومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.