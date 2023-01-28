عاجل.. 3 قتلى و4 جرحى فى إطلاق نار بكاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وبلغت حوادث إطلاق النار الجماعى مستوى غير مسبوق فى الولايات المتحدة خلال شهر يناير الجارى، فمنذ بداية عام 2023 وحتى الاثنين 23 يناير، شهدت الولايات المتحدة 36 حادث إطلاق نار جماعى، أدت إلى سقوط 188 ضحية، بينهم 56 قتيلًا و132 مصابًا آخرين.

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