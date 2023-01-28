فوز الجنرال بيتر بيفيل برئاسة التشيك

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ" الدولي أن بيفيل فاز في جولة الإعادة ضد رئيس الوزراء السابق "أندريج بابيس" بأكبر فارق في تاريخ الانتخابات الرئاسية التشيكية، مشيرا إلى أنه عقب فرز نحو 90 في المائة من أصوات الناخبين، حصل بيفيل على أكثر من 57 في المائة من الأصوات مقابل 42.9 في المائة لصالح بابيس.

وأضاف الراديو أن بيفيل حصل على دعم قوي من المتنافسين غير الناجحين في الجولة الأولى من الانتخابات التي تم إجراؤها قبل أسبوعين، كما حصل على دعم من رئيس الوزراء "بيتر فيالا" وقادة الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم.

وأشار الراديو إلى أن بيفيل سيخلف الرئيس الحالي "ميلوش زيمان" الذي تنتهي فترة ولايته الثانية في الثامن شهر مارس المقبل؛ ويصبح الرئيس الرابع للتشيك، والثاني الذي يتم انتخابه بواسطة الاقتراع الشعبي.