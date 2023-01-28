مستشار الرئيس الفلسطينى: المجتمع الدولى مطالب بالتحرك لمنع التوترات بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن المجتمع الدولى مُطالب بالتحرك؛ من أجل تحكيم القانون الدولى، لمنع مزيد من التوتر، مؤكدًا أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التوترات الحالية، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى.

وأضاف الهباش، أن فلسطين تتحرك على مستوى المنظمات الدولية كافة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أفسدت مناقشات مجلس الأمن للمطالب الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن مطلق النار فى حى سلوان، قد قُتل خلال الحادث، كما تم إغلاق منافذ الحى كافة، من قبل قوات الاحتلال.