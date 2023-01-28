رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 05:25 مساءً - وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، حيث كان فى استقبالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن الجانبين سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات، لا سيما الاتفاقية المبرمة بين شركة الطاقة الإيطالية "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، لتطوير حقول الغاز البحرية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال في تصريحات صحفية إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع "إيني" و"بي.بي" للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر.

وأضاف أن "إيني" ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.