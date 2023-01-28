رئيس حركة جيش تحرير السودان: يجب مشاركة الشعب فى وضع الدستور

جدة - نرمين السيد - وأضاف مناوى، فى لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" قدمه الإعلامى جمال عنايت، أنه يجب أن نقبل الآخر بالسودان.

ودعا رئيس حركة جيش تحرير السودان، إلى مؤتمر دستورى يشارك به الشعب كله.