جدة - نرمين السيد - ودعا مناوى، فى لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" قدمه الإعلامى جمال عنايت، إلى تفادى جرائم الأنظمة السابقة. وتابع رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن نزع السلاح الآن عملية إجرائية طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حركة جيش تحرير السودان: ضرورة تآلف الحكومة من مكونات الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.