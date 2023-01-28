الأكثر ربحا خلال 2022.. أزمة أوكرانيا تنعش شركات السلاح (فيديو)

وأشار التقرير، إلى أن الدول الغربية فى ظل الدعم المعهود لكييف باتت تحتاج إلى إعادة تجديد مخزوناتها، إلى مستويات مناسبة فى ظل تآكل تلك المخزونات، وهو الأمر الذى يدفعها لشراء المزيد من الأسلحة، وهو ما كان دافعًا لزيادة الطلب خلال عام 2022.
هذا الانتعاش انعكس على أسهم شركات الدفاع فى أوروبا، والتى جاءت ضمن الأكثر ربحًا خلال عام 2022، وفى ألمانيا ارتفع سهم "راين ميتال" بنحو 140% خلال العام.
كما ارتفع سهم شركة "هونسلت" بنحو 40%، وأيضًا ارتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، محققة مكاسب تتراوح بين 60% و80%، وسط توقعات بمزيد من الانتعاش لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
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