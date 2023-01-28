العالم اليوم - تبادل الاتهامات.. الهجمات السيبرانية تشتعل بين الغرب وموسكو

انتم الان تتابعون خبر تبادل الاتهامات.. الهجمات السيبرانية تشتعل بين الغرب وموسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 05:18 مساءً - اتهمت الخارجية الروسية حلف "الناتو"، بالتحضير لشن هجمات سيبرانية ضد موسكو، تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية .

كما اتهمت موسكو، بريطانيا بدعم نشاط القراصنة الأوكرانيين، وواشنطن بالتحضير لشن هجمات سيبرانية ضدها.

فضاء سيبراني تحول إلى ساحة حرب، حيث كشف المركز القومي للأمن السيبراني في بريطانيا أن قراصنة معلوماتية روس وإيرانيين يهاجمون باستمرار صحفيين وشخصيات سياسية بريطانية للحصول على بيانات حساسة، متهما مجموعة "سيبورغيوم" المتمركزة في روسيا بالمسؤولية عن ذلك.

ويرى مراقبون أن الحرب في أوكرانيا برهنت على أن الآلة العسكرية لن تستطيع بمفردها أن تحسم المعارك على الأرض، وأن الأمر بحاجة إلى أدوات مساعدة تمهد الطريق أمام الجيوش النظامية، وهو ما يمكن ترجمته من خلال الهجمات السيبرانية.