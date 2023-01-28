العالم اليوم - بعد عمليتي القدس.. "الكابينت" يدرس اعتقال عائلات المنفذين

انتم الان تتابعون خبر بعد عمليتي القدس.. "الكابينت" يدرس اعتقال عائلات المنفذين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 04:20 مساءً - نقل مراسل "دوت الخليج" في القدس عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، السبت، إن الحكومة الأمنية المصغرة تبحث عددا من المقترحات للرد على عمليتي القدس.

ومن ضمن الاقتراحات، وفق المصدر، اعتقال عائلات المنفذين والإسراع بهدم بيوتهم وبحث إمكانية طرد عائلات المنفذين.

كما تبحث الحكومة تسهيل إصدار رخص حمل السلاح للمواطنين وحتى تمويل شرائهم للسلاح.

واليوم، وقع هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس، مما أدى لوقوع جريحين، أحدهما ضابط في الجيش الإسرائيلي، كان في عطلة خارج خدمته العسكرية.

كما أسفر هجوم مسلح، وقع الجمعة، على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية عن مقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

وعقب حادث أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اتخذت قرارات بشأن "الردود" على الهجوم.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، أن القرارات التي اتخذت ستعرض على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر).

وجاءت العمليتان بعد حوالي يوم واحد على مقتل 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.