إصابة مستوطنان صهيونيان جنوب الاقصى

إصابة مستوطنان صهيونيان جنوب الاقصىكشف إعلام العدو الصهيوني اليوم السبت، عن إصابة مستوطنين صهيونيين على الأقل، برصاص شاب فلسطيني أطلق النار عليهما في حي استيطاني، مجاور لحي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.

وأفادت القناة "12" الصهيونية، بأن المنفذ أطلق النار على المستوطنين، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وآخر بالمتوسطة.

وأضافت: إن منفذ العملية استشهد على الفور عقب إطلاق النار عليه من قبل مستوطن مسلح.

وانتشرت على منصات التواصل صوراً تظهر إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار في سلوان.

وجاءت عملية اليوم بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ عملية القدس البطولية والتي أدت لمقتل ثمانية مستوطنين وإصابة العشرات.

وقال إعلام العدو: إن العملية استهدفت تجمع للمستوطنين قرب بؤرة استيطانية في سلوان.

واستنفرت قوات العدو الصهيوني في محيط مكان إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بشكل كبير.

