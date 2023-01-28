نتنياهو يقترح منح تراخيص السلاح لمواطنيه واعتقال عائلات منفذى العمليات

جدة - نرمين السيد - كما أشارت "أكسيوس" إلى أن نتنياهو اقترح منح تراخيص السلاح لمواطنى دولة الاحتلال الإسرائيلى. وفى وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عرض تقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لإسرائيل خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وذلك عقب عملية القدس التى أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

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