القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى يدعو لتهدئة الوضع فى القدس

جدة - نرمين السيد - كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه إزاء التوتر بالأراضى المحتلة. وفى وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عرض تقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لإسرائيل خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وذلك عقب عملية القدس التى أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

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