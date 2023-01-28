رئيس الوزراء المجرى: نجاح روسيا فى أوكرانيا يضع دول الناتو أمام مشاكل عدة

جدة - نرمين السيد - وحذر أوربان - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - الأوروبيين من تدمير بلدانهم إذا استمروا فى ضخ المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مشددا على أن بلاده رفضت منذ البداية إرسال الأسلحة إلى كييف.
وأشار رئيس الوزراء المجرى إلى أن الغرب بات فى حالة حرب مع روسيا ويذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم.
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