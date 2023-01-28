موسكو: إسقاط 9 مسيرات فى خاركيف ودونباس وزابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، قد كشف عن صعوبات لوجيستية كبيرة تواجهها أوكرانيا فيما يخص شحنات الدبابات المتطورة التى أعلنت الدول الغربية عن عزمها تقديمها لكييف لتعزيز قدراتها القتالية فى مواجهة القوات الروسية خلال الحرب الدائرة حاليا هناك. وقال التقرير الأمريكى، إن الأمر سوف يستغرق الكثير من الوقت حتى تتمكن القوات الأوكرانية من استيعاب الأنواع الجديدة من الأسلحة والتدريب عليها لضمان فاعلية استخدامها فى أرض المعركة.

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