الشركات السويسرية تنقل إنتاجها إلى دول أسيوية تحسبا لأى تصعيد فى الصين

جدة - نرمين السيد - قالت سيمون ويس فيديل، المسؤولة عن ترويج الصادرات السويسرية، اليوم السبت، أن الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو السوق الآسيوية بدأت تنقل إنتاجها إلى فيتنام وتايلاند والهند تحسبا لأى تصعيد فى الصين.





وفى تصريحات أوردها الموقع الإخبارى لـ صحيفة" بلو وين" السويسرى، أضافت سيمون ويس فيديل قائله: "من الواضح أن هذه الشركات تميل إلى اتباع استراتيجية "الصين + 1" (تنويع الاستثمارات خارج الصين، مع الإبقاء على الاستثمارات فى الصين).

وتابعت قائلة: "أن الأقلمة فى التجارة الدولية أصبحت حاليًا فى بؤرة الاهتمام، لافتة إلى أن الشركات تقوم فى الوقت الراهن بتحديد مواقع التطوير والإنتاج فى آسيا لآسيا وأوروبا لأوروبا وأمريكا لأمريكا مما أضفى على العولمة الطابع الإقليمى".

واستطردت قائله:" ولكن، على الرغم من جميع المخاطر، تظل مكانة الصين مهمة للغاية فهى تعد الشريك التجارى الثالث لـ سويسرا وفى المستقبل، من المحتمل أن تكون ثانى أهم دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعربت المسؤولة عن ترويج الصادرات السويسرية عن اعتقادها بإمكانية تشكيل كتلة صلبة ولكنها غير مرجحة. منوها أنه فى حال حدوث ذلك ستختار الشركات السويسرية الكتلة الأوروبية وبشكل غير مباشر الولايات المتحدة.

واختتمت سيمون ويس فيديل قائله: "بدون أوروبا لا شيء ممكن" فـ أوروبا ككل هى شريكنا التجارى الرئيسى وستظل كذلك طوال العشرين عامًا القادمة".