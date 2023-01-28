تونس تنهى استعدادات الدور الثانى للانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وقال ماهر الجديدى، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم استكمال جميع الاستعدادات التى تضمن خروج الاستحقاق التشريعى على أكمل وجه، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة فى الدور الثانى من الانتخابات أعلى من نظيرتها فى الدور الأول، والذى عُقد فى ديسمبر الماضى.
وأضاف أنه لا يوجد مانع قانونى يحول دون مشاركة الأحزاب فى العملية الانتخابية، مُرجعًا غيابها عن المشاركة إلى موقفها السياسى، وليس لأى مانع قانونى أو تشريعى.
ومن جانبه، قال محمد التليلى المنصرى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الانتخابات التونسية، خلال تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية، إن التحضير لهذا الاستحقاق يتم على 3 مستويات، تشمل الجانب اللوجستى والبشرى والتشريعى، مؤكدًا أن القرارات التشريعية المنظمة للدور الأول من الانتخابات، ستكون نفسها المعتمدة فى الدور الثانى.
وأشار إلى أن الهيئة شرعت فى توزيع المواد المستخدمة بالعملية الانتخابية للهيئات الفرعية؛ وذلك استعدادًا للاستحقاق الديمقراطى الذى تشهده البلاد، مؤكدًا الجاهزية التامة لبدء عملية الاقتراع.
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