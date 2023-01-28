«القاهرة الإخبارية»: مصابان فى إطلاق نار بحى سلوان جنوب القدس

جدة - نرمين السيد - قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى فلسطين، إن حادث إطلاق نار وقع فى حى سلوان بمدينة القدس، مؤكدة تسجيل مصابين اثنين جراء الحادث.



جدة - نرمين السيد - قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى فلسطين، إن حادث إطلاق نار وقع فى حى سلوان بمدينة القدس، مؤكدة تسجيل مصابين اثنين جراء الحادث. كما أشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الشرطة الإسرائيلية طوقت مكان الحادث، وسط حالة استنفار أمنى لقوات الاحتلال بمكان الحادث.

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