العراق: علاقتنا مع المغرب ستشهد جيلا جديدا من التفاعل الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن " جولة مباحثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربى ناصر بوريطة فى مقر الوزارة"، لافتا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية انعقاد اللجنة "العراقية المغربية" المشتركة وتعميق التشاور السياسى وايجاد اليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور.

وأضاف أن "الوزيرين أكدا أيضا على أن خطوة مملكة المغرب فى افتتاح سفارتها ستكون منطلق لشراكة بين البلدين "، مشيرا إلى أن تم التأكيد أيضا على أهمية التعاون الثنائى وتبادل الدعم.

وأوضح الصحاف أن وزير الخارجية العراقى أكد أن بلاده يؤدى دورا محوريا فى المنطقة ويتطلع باهتمام للمنطقة الافريقية".

بدروه، أكد وزير الخارجية المغربى "أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأطر القانونية ".

وأضاف أن "الملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ طريقها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة "، منوها إلى أن السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد.