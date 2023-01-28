الشرطة البريطانية توقف أحد عناصر الجيش بتهمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة - وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولية - أنه تم توجيه تهمة مرتبطة بالإرهاب إلى دانيال عبد خليف، وهو من وسط إنجلترا "وعنصر فى الجيش البريطانى"، مضيفة أنه متهم بمحاولة الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصًا يرتكب عملاً إرهابيًا أو يحضر له" فى أغسطس 2021.

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنه تم توقيف خليف وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر فى لندن.