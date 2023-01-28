العالم اليوم - طاهٍ براتب مغرٍ.. "طبق فريد" يصعّب مهمة رونالدو

انتم الان تتابعون خبر طاهٍ براتب مغرٍ.. "طبق فريد" يصعّب مهمة رونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 01:24 مساءً - قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "يكافح" من أجل العثور على طاهٍ خاص به، على الرغم من "الراتب المغري"، الذي يقترحه.

وانتقل "الدون"، قبل أيام، إلى السعودية بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع فريق النصر السعودي، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يدرك أن "التقاعد يقترب أكثر فأكثر"، مشيرا إلى أن فكرة الاستقرار بشكل دائم في البرتغال تراوده.

وأبرز أن رونالدو حصل على قطعة أرض، لا تبعد كثيرا على لشبونة، سيبني عليها "قصرا صغيرا"، بمجرد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف.

وتبلغ مساحة العقار 2720 مترا مربعا، وتبلغ قيمته التقريبية 21 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار).

ومن أجل "قصر التقاعد"، يبحث مهاجم النصر عن موظفين، من بينهم المسؤول عن الطبخ وشؤون المطبخ.

راتب مغرٍ