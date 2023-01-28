«القاهرة الإخبارية»: مقتل مطلق النار على إسرائيليين فى حى سلوان بالقدس

جدة - نرمين السيد - أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بمقتل مطلق النار على اثنين إسرائيليين فى حى سلوان جنوب القدس.



جدة - نرمين السيد - أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بمقتل مطلق النار على اثنين إسرائيليين فى حى سلوان جنوب القدس. وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى وقوع مصابين فى إطلاق نار بحى سلوان بمدينة القدس، مضيفة أن الشرطة الإسرائيلية تطوق مكان الحادث.

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