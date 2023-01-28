بايدن يعرض على نتنياهو تقديم جميع وسائل الدعم لإسرائيل عقب عملية القدس

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عرض عبر اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لإسرائيل، وذلك عقب عملية القدس التى أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.





وذكر البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن شدد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل. وكان قد قتل 8 إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة أمس، عقب عملية نفذها شاب فلسطينى فى مستوطنة نافيه يعقوب.

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