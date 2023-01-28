البيت الأبيض: الدعم الأمريكى يعزز قوة أوكرانيا حال إجراء مفاوضات لإنهاء الح

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض جون كيربى، اليوم السبت، أن هدف الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هو أن يكون موقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى الأكثر قوة فى حال إجراء مفاوضات إنهاء الحرب فى المستقبل.





وقال كيربى - فى تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن الولايات المتحدة تعهدت بمواصلة تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا فى مواجهة روسيا. وبشأن طلب أوكرانيا التزود بمقاتلات "إف 16"، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض قائلا "أن واشنطن لن تتحدث اليوم عن أى أنظمة أسلحة إضافية لأوكرانيا".

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