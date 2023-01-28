العالم اليوم - إضراب عن الإنجاب.. كوريا الجنوبية تخشى المنعطف القاتل

انتم الان تتابعون خبر إضراب عن الإنجاب.. كوريا الجنوبية تخشى المنعطف القاتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 12:22 مساءً - تبدي نساء كثيرات في كوريا الجنوبية، عزوفا عن الزواج والإنجاب، وسط مخاوف عارمة من التراجع المستمر في سكان البلد الذي يتمتع بقوة اقتصادية كبرى، لكنه صار يخشى ما يوصف بـ"المنعطف القاتل"، لأن معدل الإنجاب هبط إلى مستوى منخفض للغاية.

وبحسب الناشطة والكاتبة الكورية الجنوبية، هاوون جونغ، فإن الكثير من الكوريات الجنوبيات يعزفن عن الزواج والإنجاب، بسبب ما يعتبرنه "مجتمعا أبويا" ذا ثقافة ذكورية يميل إلى تحميل المرأة مسؤولية البيت الشاقة، والجزء الأكبر من مهام رعاية الطفل.

لكن قرار عدم الإنجاب يرتبط بعوامل أخرى كثير، تتداخل فيها اعتبارات اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية.

وأضحت كوريا الجنوبية أقل دول العالم من حيث خصوبة المرأة، وصارت في هذا الوضع "الحرج" للعام الثالث على التوالي، بعدما بدأت هذا التقهقر الخطير منذ ثلاث سنوات.

وأضافت الكاتبة جونغ في مقال منشور بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن أزمة الإنجاب تفاقمت في كوريا الجنوبية حتى أضحت دور حضانة الأطفال تتحول إلى دور لرعاية المسنين، بينما تراجع عدد التلاميذ في بعض المدارس من المئات إلى عناصر يمكن عدهم على رؤوس الأصابع.

وأوضحت أنه في نحو نصف المدن الكورية الجنوبية وعددها 228، تخشى المقاطعات والقرى أن تفقد الكثير من السكان وتتحول إلى "مناطق أشباح"، بينما تغلق مستشفيات الولادة، وسط انتعاش شركات تنظيم الجنائز بسبب تزايد الشيخوخة.

وفي منطقة سيوكسان الواقعة شرقي البلاد، لم يعد في مدرسة مقاطعة "غونوي" سوى أربعة تلاميذ فقط، في حين كان عددهم يصل إلى 700، فيما قبل، وتقول الكاتبة "عندما زرتهم آخر مرة، وجدت أنهم لا يستطيعون تشكيل فريق للعب الكرة".

وتشير البيانات في كوريا الجنوبية إلى واقع يُوصف بالمخيف:

في ستينيات القرن الماضي، كان متوسط الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة هو ستة، لكن بعد حملة في البلاد لأجل التحكم في الولادات، هبط الرقم بشكل كبير في غضون عشرين سنة فقط.

تراجع معدل أطفال المرأة الواحدة في البلاد إلى أقل من 2.1؛ وهو المعدل والنصاب الذي تحتاجه أي دولة حتى تواكب تجديد المجتمع، نظرا إلى حصول الوفيات، والحاجة إلى مواليد جدد يحلون مكانهم.

هبطت نسبة الخصوبة إلى 0.81 طفل للمرأة الواحدة بكوريا الجنوبية في سنة 2021.

انخفضت نسبة الخصوبة إلى 0.79 طفل للمرأة الواحدة في الربع الثالث من عام 2022.

أرقام الأمم المتحدة ترجع أن العدد الحالي لسكان كوريا الجنوبية وهو 51 مليونا سيتراجع إلى النصف بحلول أواخر القرن الحالي.

في سنة 2022، قالت 65 في المئة من النساء الكوريات الجنوبيات إنهن لا يردن إنجاب أطفال.

وتشير الكاتبة إلى عدد من الأسباب التي تدفع الكوريات الجنوبية إلى العزوف عن الإنجاب وحتى الزواج: