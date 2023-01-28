العالم اليوم - بيع رسوم نادرة عن حكايات لافونتين بـ2,7 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر بيع رسوم نادرة عن حكايات لافونتين بـ2,7 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 12:22 مساءً - بيعت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب "حكايات لافونتين"، بتوقيع الرسام الفرنسي من القرن الثامن عشر جان باتيست أودري، في نيويورك مقابل 2,7 مليون دولار، في مزاد نظمته دار كريستيز.

هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسماً مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر بمخطط أزرق، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين، بينها "الزيز والنملة" و"الغراب والثعلب".

وكان جان باتيست أودري (1686-1755)، رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر، قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الثامن عشر بالفرشاة والحبر الأسود، لكن لم يتم تجميعها على الفور.

وأوضح المسؤول الدولي عن الرسوم القديمة لدى دار كريستيز ستين ألستين لوكالة فرانس برس، أن المجموعة تضم "جزءاً واحداً بحالته الأصلية لرسوم توضيحية أنجزها أودري لـ(حكايات) لا فونتين"، لافتاً إلى أن الجزء الثاني كان موجوداً ولكن "تم تشتيته" وتوزيعه بين المجموعات والمتاحف.

ويُعد جان باتيست أودري أحد أفضل رسامي حكايات لافونتين، إلى جانب غوستاف دوريه وجان إينياس غرانفيل.

وكان الألبوم، الذي بيع في مزاد لدار سوذبيز للمزادات عام 1996 مقابل 550 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 850 ألف دولار في ذلك الوقت، جزءاً من مجموعة رجل الأعمال جاكي إيلي صفرا، التي بيع منها 78 عملاً من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر مقابل 18,5 مليون دولار الأربعاء، في نيويورك.

وكانت قيمة الرسوم التقديرية تراوح بين 1,5 و 2,5 مليون دولار، بحسب دار كريستيز التي لم تقدم على الفور معلومات عن المشتري.