العالم اليوم - العراق.. إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت مطلع فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 12:22 مساءً - يستعد قطاع الاتصالات في العراق مطلع فبراير، لإطلاق خدمة الاشتراك المدعوم لتوفير الإنترنت بشكل مجاني، لأكثر من مليوني أسرة عراقية في بغداد وبقية المحافظات.

وتهدف وزارة الاتصالات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة مع خفض تكاليفها.

وقالت هيام الياسري، وزيرة الاتصالات العراقية: "حقيقة ما يقارب 3 مليون منزل عراقي سيستفيد من هذه الخدمة".

تهدف الخدمة الجديدة إلى معالجة سوء خدمة الإنترنت وغلاء أسعارها في العراق، ودعما للأسر محدودة الدخل.

وبالإضافة إلى هذه الخدمة المجانية سيتمكن المشتركون من الحصول على 100 غيغا بايت بسعر مخفض قيمته 10 دولارات شهريا.

ويعد العراق من البلدان التي توفر أسوء خدمة انترنت بسبب وجود عدد كبير من الشركات غير المرخصة التي تسعى وراء الربح السريع .

أكثر من 100 شركة غير مرخصة تمكنت وزارة الاتصالات من تقليصها إلى 36 شركة، لمعالجة انفلات السوق وجشع المضاربين الباحثين عن الربح على حساب المواطن.