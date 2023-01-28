العالم اليوم - جريحان بإطلاق نار في حي سلوان بالقدس

انتم الان تتابعون خبر جريحان بإطلاق نار في حي سلوان بالقدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 11:17 صباحاً - عقب أقل من يوم على هجوم القدس الشرقية الذي أودى بحياة 7 قتلى، أدى إطلاق نار في حي سلوان، لوقوع جريحين.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت أنها اعتقلت 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة في بيان أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة منفذ الهجوم" إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم نشر كتيبة عسكرية إضافية في الضفة الغربية اعتبارا من اليوم السبت، وذلك عقب هجوم القدس الشرقية.

وأسفر هجوم مسلح أمس على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية عن مقتل ما لايقل عن 7 إسرائيليين ، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

تفاصيل الهجوم