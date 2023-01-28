العالم اليوم - تأمين محطة زابوريجيا محط جدل بين روسيا ووكالة الطاقة الذرية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 11:17 صباحاً - مع احتدام دخان المعارك في شتاء أوكرانيا الساخن بالأحداث يحبس العالم في كل مرة أنفاسه، وتزيد الهواجس من احتمال اقتراب النيران من قلب محطة زاباروجيا النووية الأكبر في أوروبا.

وتلّوح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من مغبة وقوع تسرب إشعاع نووي في المحطة لسبب أو لآخر.

فالوكالة دقت من جديد ناقوس الخطر وأكدت وقوع انفجارات قوية في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وبحسب وسائل إعلام روسية، أفاد خبراء الوكالة الدولية الموجودون في محطة زاباروجيا، بأن انفجارات قوية وقعت خارج المنشأة، ما يشير إلى أعمال عدائية بالقرب من المنشأة الواقعة على الخط الأمامي للصراع الجاري في أوكرانيا.

موسكو التي تسيطر على المحطة منذ الرابع من مارس الماضي، تؤكد التزامها بالحفاظ على أمن المنشأة النووية، فيما تبدي استعدادها الدائم للتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتشرون في محطة زابوروجيا منذ سبتمبر الماضي لمراقبة الأوضاع فيها.

محطة زابوريجيا النووية