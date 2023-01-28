خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: ما يحدث فى القدس اختبار للإدارة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يزور أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، فلسطين وإسرائيل فى الفترة من 29 إلى 31 يناير الجارى لمناقشة الوضع فى المنطقة، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين، ومحاولة إيقاف أى عنف داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية التى تنفذها سلطات الاحتلال، سواءً فى الضفة الغربية أو فى قطاع غزة تؤكد أنها "وقود لهذه الحكومة كى تستمر".

وأكد على عدم وجود أمن دون إقامة سلام عادل وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن من تصعيد محل اختبار كبير للإدارة الديمقراطية فى أمريكا لأنها مؤمنة بـ"السلام".

وذكر خبير السياسات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكثر من مفتاح لحل المشكلة الفلسطينية، فأمريكا يقع عليها التزام أخلاقى باعتبارها دولة كبيرة.

وقتل 7 مستوطنين، الجمعة، فى عملية إطلاق نار وقعت أمام معبد يهودى فى مستوطنة "النبى يعقوب"، شمال مدينة القدس واستشهد منفذ العملية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".