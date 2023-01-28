الولايات المتحدة تتهم روسيا بتكثيف حملات القمع ضد المجتمع المدنى المستقل

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة أن السلطات الروسية تكثف من حملات القمع على المجتمع المدنى المستقل ووسائل الإعلام فى الداخل؛ مما يخلق مناخا من الإفلات من العقاب يمكنه من الاعتداء على جيرانه.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة - "أن الكرملين فى الأيام الأخيرة وجه المزيد من الضربات ضد المجتمع المدنى المستقل ووسائل الإعلام"، مستشهدة بأن محكمة فى موسكو قضت فى 25 يناير بإغلاق مجموعة هلسنكى فى موسكو، وهى أقدم منظمة لحقوق الإنسان فى روسيا ومصدر إلهام لمجموعات المواطنين المعنية بحقوق الإنسان فى منطقة أوروبا وأوراسيا وحول العالم.

ورأت "الخارجية الأمريكية" أن هذه الخطوة تعد من بين أحدث الأهداف لحملة القمع الموسعة التى تشنها السلطات الروسية على ممارسة حقوق الإنسان، بما فى ذلك حرية التعبير.

وأفادت بأن حظر روسيا الأخير لمؤسسة أندرى ساخاروف وموقع "ميدوزا" الإخبارى المستقل الناطق بالروسية لأنشطتهما، هو مثال أخر على حملة الكرملين المكثفة لقطع المصادر المستقلة للمعلومات وإسكات أصوات الضمير.

وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، تضامنها مع المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين والمدافعين عن الديمقراطية فى روسيا الذين يواصلون عملهم على الرغم من المخاطر الكبيرة.

وجددت "الخارجية الأمريكية" دعوة روسيا إلى الإفراج غير المشروط عن المئات من السجناء السياسيين الذين لا تزال السلطات الروسية تحتجزهم، بمن فيهم أولئك المعتقلين بسبب معارضة الحرب التى تشنها روسيا على أوكرانيا.

واختتمت بيانها بتجديد دعوتها لحكومة روسيا إلى إنهاء عدوانها فى الخارج وأعمال القمع فى الداخل لانتهاكهما القانون الدولى وتعارضهما مع مبادئ وثيقة هلسنكى النهائية بشأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحقوق الإنسان.