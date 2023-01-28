العالم اليوم - بعد هجوم القدس.. الجيش الإسرائيلي ينشر كتيبة جديدة في الضفة

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم القدس.. الجيش الإسرائيلي ينشر كتيبة جديدة في الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 10:19 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم نشر كتيبة عسكرية إضافية في الضفة الغربية اعتبارا من اليوم السبت، وذلك عقب هجوم القدس الشرقية.

وأسفر هجوم مسلح أمس على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية عن مقتل ما لايقل عن 7 إسرائيليين ، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم:

مصر

قالت الخارجية المصرية إن مصر تؤكد رفضها واستنكارها للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية وتدين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين.

نحذر من المخاطر الشديدة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية.

الأردن

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، السبت، إن "الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس في القدس الشرقية كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن الأردن يدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله ويؤكد على ضرورة احترام حرمة دور العبادة.

وأكد المجالي على ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر.

وشدد المجالي على ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام.

الإمارات

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

أميركا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين: "هذا مروع للغاية (...) إننا ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".

وأضاف باتيل في إفادة صحفية أن المسؤولين الأميركيين على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين، وإنه لا يتوقع أي تغيير في رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

بريطانيا

دان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم.

قال كليفرلي في بيان على "تويتر": "الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين".

تفاصيل الهجوم

قتل ما لايقل عن 7 إسرائيليين وأصيب آخرون، في إطلاق نار على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية.

استهدف المهاجم المستوطنين أثناء مغادرتهم المكان.

قالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم وصل بسيارة إلى المكان، ثم شرع في إطلاق النار من مسدس كان يحمله.

ذكرت وسائل إعلام أن المهاجم حاول الهروب بعد تنفيذ العملية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية قتلته.