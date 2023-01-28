خبير أممي يبدأ زيارة رسمية للسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 صباحاً - يبدأ الخبير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر، زيارة رسمية للخرطوم، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضى.

وتستمر الزيارة حتى الثالث من فبراير/شباط المقبل.

ومن المقرر أن يزور نويصر مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، كما سيلتقي بكبار المسؤولين بالدولة، وممثلين من منظمات المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

ومن المفترض أن يتابع الخبير الأممي مع السلطات السودانية الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي قدمها سلفه، أداما ديانج ، بجانب الالتزامات التي تعهد بها السودان خلال زيارة المفوض السامي (فولكر تورك) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.