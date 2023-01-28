تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 صباحاً - تحطمت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الهندي "سو-30" روسية الصنع و"ميراج 2000" فرنسية الصنع في ولاية ماديا برديش في وسط الهند اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة ANI .

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية إن الطائرتين قد أقلعتا من قاعدة غواليور الجوية فى ماديا براديش، في إطار تدريبات تجري هناك، مشيرة إلى انطلاق عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت الوكالة أن محكمة التحقيق التابعة لسلاح الجو بصدد تحديد ما إذا كان هناك تصادم في الجو أم لا.

وحسب المصادر، فقد كان هناك طياران على متن "سو-30" وطيار واحد على متن "ميراج-2000" لحظة الكارثة، وتشير التقارير الأولية إلى أن اثنين من الطيارين بأمان، بينما توجهت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي إلى موقع الطيار الثالث.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط الشرطة دارمندر غور المتواجد في موقع الحادث، قوله: "اكتشفنا حطام إحدى الطائرتين ووجدنا طيارا مصابا في غابات باهادغار.. من المحتمل أن تكون الطائرة الأخرى قد سقطت على مسافة أبعد من هنا وقد أرسلنا فرقا لتحديد موقعها".