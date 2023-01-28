ماكرون يؤكد استمرار اتصالاته مع روسيا للوصول إلى حل لوقف الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، خلال حفل أقيم فى قصر الإليزيه بمناسبة العام الجديد بناء على التقويم القمرى، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، إنه يتعين على كافة الدول احترام السيادة ووحدة الأراضى مهما كانت الصداقات والتحالفات التى يمكننا إقامتهما.

وأضاف الرئيس الفرنسى "انتقدتنى بعض الدول بسبب استمرار تواصلى مع روسيا، ورغم ذلك سأواصل التحدث معها للوصول إلى حل لوقف الحرب".

وشدد ماكرون على ضرورة الحد من التوترات فى منطقة آسيا والمحيط الهادى وجميع أنحاء المنطقة، والسماح للسلام واحترام الاستقرار بأن يسودا أنحاء القارة؛ ما يسمح لنا معا بمواجهة التحديات الرئيسية فى الزمن الحاضر مثل الاحتباس الحرارى.