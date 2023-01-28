جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، خلال حفل أقيم فى قصر الإليزيه بمناسبة العام الجديد بناء على التقويم القمرى، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، إنه يتعين على كافة الدول احترام السيادة ووحدة الأراضى مهما كانت الصداقات والتحالفات التى يمكننا إقامتهما.
وأضاف الرئيس الفرنسى "انتقدتنى بعض الدول بسبب استمرار تواصلى مع روسيا، ورغم ذلك سأواصل التحدث معها للوصول إلى حل لوقف الحرب".
وشدد ماكرون على ضرورة الحد من التوترات فى منطقة آسيا والمحيط الهادى وجميع أنحاء المنطقة، والسماح للسلام واحترام الاستقرار بأن يسودا أنحاء القارة؛ ما يسمح لنا معا بمواجهة التحديات الرئيسية فى الزمن الحاضر مثل الاحتباس الحرارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يؤكد استمرار اتصالاته مع روسيا للوصول إلى حل لوقف الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.