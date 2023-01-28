تحركات حكومية تحجم الانهيار المتتالى بسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار

جدة - نرمين السيد - شهد سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكى تراجعا ملحوظا فى ختام التعاملات ، بعدما تمكنت التحركات الحكومية والمصرفية من تحجيم الانهيار المتتالى والمستمر على مدار الأيام العشرة الماضية.





وختم سعر صرف العملة المحلية عند معدل 58500 ليرة للدولار الواحد بعدما وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق فى تعاملات منتصف اليوم مسجلا 63000 ليرة للدولار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى قد أكد -فى وقت سابق اليوم- أنه يجرى اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل فى سعر صرف الليرة تجاه الدولار والسعى لضبط الانفلات الحاصل على هذا الصعيد.

وفى هذا الإطار، عقد ميقاتى اجتماعا مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فى مقر رئاسة الوزراء، وجرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجارى فى سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي.

وشرح حاكم مصرف لبنان المركزى -خلال اللقاء- واقع الأسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزى لمصرف لبنان فى اجتماعه المقرر يوم الاثنين المقبل.

كما سجلت أسعار الوقود تراجعا ملحوظا فى جدول التسعيرللمرة الأولى منذ عدة أيام، حيث انخفض سعر صفيحة بنزين 95 بقيمة 55 ألف ليرة لبنانية ليسجل 1092000 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة بنزين 98 بقيمة 56 ألف ليرة لبنانية ليسجل 1118000 ليرة.

وتم تسعير المشتقات البترولية فى جدول التسعير المسائى الصادر عن وزارة الطاقة وفقا لسعر صرف 59500 ليرة للدولار، فيما تم تسعير الجدول الصباحى وفقا لسعر صرف 62500 ليرة للدولار.