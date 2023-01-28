العالم اليوم - الأسهم الأميركية تواصل حصد المكاسب قبل قرار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأميركية تواصل حصد المكاسب قبل قرار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 09:22 صباحاً - أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، جلسة نهاية الأسبوع، لتنهي أسبوعا متقلبا شهد صدور بيانات اقتصادية وتوقعات للأرباح من الشركات أشارت إلى تباطؤ الطلب لكنها أظهرت أيضا متانة الاقتصاد قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وفي جلسة أمس، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.25 بالمئة إلى 4070.56 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.95 بالمئة إلى 11621.71 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.08 بالمئة إلى 33978.08 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، سجل ستاندرد آند بورز وداو جونز ثالث مكاسب أسبوعية لهما خلال أربع أسابيع بينما سجل ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي أوروبا، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في جلسة الجمعة مع تقييم المستثمرين لنتائج متباينة من الشركات بالمنطقة بينما عزز تراجع التضخم في الولايات المتحدة المعنويات قبل أسبوع سيشهد قرارات مهمة من بنوك مركزية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ومنهيا الأسبوع على ارتفاع.

وانخفض سهم (إتش آند إم) ثاني أكبر متجر لبيع الملابس بالتجزئة أربعة بالمئة بعدما أعلنت الشركة انخفاضا أكبر بكثير من المتوقع في أرباحها التشغيلية للفترة بين سبتمبر ونوفمبر.

ولقي المؤشر ستوكس 600 دعما يوم الجمعة من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع شركات الكماليات الاستهلاكية.

وزاد مؤشر القطاع المصرفي 0.6 بالمئة في الوقت الذي من المقرر فيه أن يعلن أوني كريديت، أكبر بنوك أوروبا، نتائج أعماله الأسبوع المقبل.