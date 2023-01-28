العالم اليوم - دبابات الجيش الروسي.. تعرف لقدرات أبرزها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 09:22 صباحاً - تمتلك روسيا أكبر أسطول من الدبابات عالميا، ويمثل 18 بالمئة من الدبابات في العالم.
أبرز هذه الدبابات هي "تي 72"، فضلا عن "تي 14 أرماتا"؛ الأكثر قوة وتقنية، والمقرر أن يصل عددُها بسلاح المدرعات الروسي إلى 2300، خلال ثلاثة أعوام.
دبابات T-72
- محمية بنظام دروع
- الوزن: 41 طنا
- الطول: نحو 9.5 أمتار
- السرعة: 60 كلم / الساعة
- مدفع رئيسي من عيار 125 ملم
- رشاش1: عيار 12.7 ملم
- رشاش2: عيار 7.6 ملم
- القذائف: 44 قذيفة نصفها يلقم آليا
- قذائف تخترق الدروع وأخرى متفجرة
تعد "تي 72" أهم الدبابات في الأسطول الروسي، وتتميز بنظام حماية قوي، ويصل وزنها لأكثر من 40 طنا، وبطول نحو 9 أمتار ونصف.
تبلغ سرعتها ستين كيلومترا في الساعة، ولديها مدفع أساسي ثقيل، ورشاشان متفاوتا القوة.
ويمكن لمدفعها إطلاق 44 قذيفة نصفها يلقم بشكل آلي، تنقسم لنوعين أحدهما يستهدف التحصينات والمدرعات، والنوع الثاني قذائف تتفجر في الموقع المستهدف.
دبابات T-72 المطورة:
- T-72B3
- T-72B3M
- T-72URAL
ميزاتها
- زيادة قوة المحرك
- تطوير للمدافع
- جهاز جديد لإدارة التصويب
- تغيير نوع الذخائر
- تطوير نظام الرؤية
- تقنيات حديثة للاتصال والاستكشاف
- آلية جديدة للحماية
دبابات T-90
- مصممة على قاعدة T-72B3M
- وزنها أكبر: نحو 47 طنا
- مدرعة بشكل أكبر
- نظام حماية ديناميكي
- منظومة "أرينا" لاكتشاف القذائف وتدميرها
- إدارة النيران بمنظومة إلكترونية.
دبابات T-14 ARMATA
- طراز حديث بدأ استعماله في 2015
- خفيفة وسريعة بمعدل 90 كلم في الساعة
- مدفع بعيار 125 ملم يطلق الصواريخ والقذائف
- يطلق المدفع 10 إلى 12 قذيفة في الدقيقة
- المدفع يُلقم بشكل آلي
- مدفع رشاش عيار 7.6 ملم بتقنية التحكم عن بعد
- تهاجم الهدف على مدى 7 إلى 8 كلم.
- 3 كاميرات بالغة الدقة
- دبابات "تي 14 أرماتا" هي الأحدث والأعلى تطورا تقنيا، والأقل عددا حتى الآن.
- تتميز بالخفة والسرعة، وبمدفع مزدوج يطلق الصواريخ والقذائف، بمعدل عشر إلى اثنتي عشرة قذيفة في الدقيقة، ويلقم بشكل تلقائي.
- ولديها أيضا مدفع رشاش بتقنية التحكم عن بعد.
- تهاجم الهدف على مدى يصل لثمانية كيلومترات، من خلال تقنيات تصوير بالغة الدقة.
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