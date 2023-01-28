القاهرة الإخبارية: تضارب فى الإعلام الإسرائيلى حول مُنفذ عملية القدس

جدة - نرمين السيد - وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية هي الأسوأ على إسرائيل، حيث لم يشهد الاحتلال مثل هذه العملية منذ 15 عاما.

وقُتل 8 مستوطنون، اليوم الجمعة، فى عملية إطلاق نار وقعت أمام معبد يهودي في مستوطنة "النبى يعقوب"، شمال مدينة القدس واستشهد منفذ العملية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفتح مُنفذ العملية النار، قرب كنيس في القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 8 مستوطنين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.