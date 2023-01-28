العالم اليوم - إصلاحات الصرف الصحي في روما تكشف عن كنز أثري قديم

انتم الان تتابعون خبر إصلاحات الصرف الصحي في روما تكشف عن كنز أثري قديم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 08:18 صباحاً - تم اكتشاف تمثال روماني قديم لهرقل أثناء إصلاحات نظام الصرف الصحي تحت حديقة "أبيا أنتيكا" في روما.

وقالت إدارة الحديقة على "فيسبوك": المنطقة احتفظت بمفاجأة كبيرة لنا، تمثال رخامي، وبوجود معطف الأسد الذي يغطي رأسه، يمكننا بالتأكيد تحديده كشخص يمثل هرقل".

وبحسب "الغارديان"، تم الاكتشاف خلال أعمال إصلاح بعض أنابيب الصرف الصحي التي انهارت، مما تسبب في حدوث صدوع وانهيارات أرضية.

وصلت الحفريات إلى عمق 20 مترا، تمت بحضور علماء الآثار.

في نوفمبر من العام الماضي، تم اكتشاف مجموعة "استثنائية" من التماثيل البرونزية، المحفوظة منذ آلاف السنين بالطين والماء المغلي، في شبكة من الحمامات في توسكانا.

ويعود تاريخها إلى 2300 عام، وتم الترحيب بها باعتبارها أهم اكتشاف من نوعه منذ 50 عاما.