العالم اليوم - بعد مئات الأعوام من وفاتها.. جثة تكشف سر الحفاظ على أسنانها

انتم الان تتابعون خبر بعد مئات الأعوام من وفاتها.. جثة تكشف سر الحفاظ على أسنانها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 08:18 صباحاً - اكتشف العلماء حيلة غريبة لأرستقراطية فرنسية عثر على جثتها بعد مرور حوالي 400 عام على وفاتها، كانت تستخدم الأسلاك الذهبية لمنع تساقط أسنانها.

وتم العثور على جثة آن دليغري، التي توفيت عام 1619، أثناء التنقيب الأثري في شاتو دي لافال في شمال غرب فرنسا، محنطة في تابوت من الرصاص، هيكلها العظمي وأسنانها بحالة جيدة بشكل ملحوظ.

وحدد فريق من علماء الآثار وأطباء الأسنان أن دليغري كانت تعاني من مرض في اللثة أدى إلى تراجع أسنانها.

أظهر مسح الأشعة السينية، أن السلك الذهبي قد استخدم لتماسك وشد العديد من أسنانها دليغري.

كما اكتشف الباحثون أن لديها أيضا سن اصطناعي مصنوع من عاج الفيل وليس من فرس النهر، الذي كان شائعا في ذلك الوقت.

وقال الباحثون إن الأسلاك الذهبية كانت تحتاج إلى شد متكرر على مر السنين، الأمر الذي زاد من زعزعة استقرار الأسنان المجاورة.

وكان هناك ضغط هائل على النساء الأرستقراطيات في وقت كان يُنظر فيه إلى المظهر على أنه مرتبط بالقيمة والمرتبة في المجتمع.