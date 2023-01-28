الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحضر لشن هجمات سيبرانية ضدنا

جدة - نرمين السيد - وقال سيرو مولوتوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم السبت، إن:"الولايات المتحدة تدخل عقائدها العدوانية حيز التنفيذ ولا تخفى أن القيادة السيبرانية تنفذ عمليات ضد بلادنا. ونحن ندرك جيدا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف على تجنيد قراصنة إلكترونيين مرتزقة، وتدريب جيش إلكترونى أوكراني".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة خلافا لرغبة غالبية الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة "تعمل علنا على عسكرة فضاء المعلومات".
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