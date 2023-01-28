«القاهرة الإخبارية»: الإسرائيليون يعتبرون عملية القدس هى الأسوأ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لخبر عاجل أعلنته فضائية القاهرة الإخبارية الآن. ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، خبرا عاجلا منذ قليل، يفيد باستشهاد فلسطينى ومقتل 8 مستوطنين فى إطلاق نار بالقدس، فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، اجتماعا أمنيا على خلفية حادث القدس.

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