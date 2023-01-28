العالم اليوم - بايدن لنتنياهو: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 04:24 صباحاً - تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الجمعة، ودان ما سماه "الهجوم الإرهابي المروع" خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية، الذي قتل خلاله مسلح فلسطيني 7 أشخاص.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس قال بوضوح إن هذا كان هجوما على العالم المتحضر"، مضيفا أن بايدن "شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

كما قال البيت الأبيض إن بايدن عرض على نتنياهو تقديم كل "وسائل الدعم المناسبة".