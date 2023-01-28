العالم اليوم - مها عقل.. قصة رياضية مصرية تألقت في أميركا وأنصفها القضاء

انتم الان تتابعون خبر مها عقل.. قصة رياضية مصرية تألقت في أميركا وأنصفها القضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 02:18 صباحاً - استطاعت فتاة مصرية عشرينية أن تحقق نجاحات متعددة في "الترايثلون" بالولايات المتحدة التي تعد معقل هذه الرياضة، وتغلبت على صعوبات وتحديات وصلت إلى لجوئها ذات مرة للقضاء الذي أثبت أحقيتها ببطولة مدينة هيوستن بولاية تكساس، بعدما حرمها المنظمون من التتويج.

وروت مها عقل (22 عاما) لموقع "دوت الخليج" قصتها منذ انتقالها للولايات المتحدة مع عائلتها عام 2015 عندما كان عمرها 15 سنة، مشيرة إلى تعرضها للظلم حتى أنصفها القضاء الأميركي.

وأوضحت أنها "قبل انتقالها للولايات المتحدة كانت لاعبة في منتخب مصر للترايثلون"، وهي رياضة تتضمن سباقات في السباحة وركوب الدراجات والعدو على التوالي.

وتابعت مها أنها بعد انتقالها للولايات المتحدة حرصت على إكمال مشوارها في هذه الرياضة، وشاركت في منافسات بعدة ولايات أميركية وحققت نجاحات متميزة، حسب روايتها.

ونوهت إلى أنها انتهت قبل أيام من المشاركة في بطولة الرجل الحديدي على مستوى الولايات المتحدة كأصغر مصرية عربية تشارك في هذه المنافسات، وحققت فيها أرقاما متقدمة، كما أنها حاليا تستعد لبطولة بولاية تكساس تسعى من خلالها للمشاركة في بطولة العالم للترايثلون.

وأشارت مها إلى أنها تدرس إدارة الأعمال الدولية بجامعة كولورادو ميسا في تكساس، وهي حاليا بالفرقة الرابعة، ومن بين التحديات الرياضية التي خاضتها المشاركة باسم الجامعة في بطولة الجامعات الأميركية للترايثلون، حيث حصلت على المركز الأول ففازت بمنحة للدراسة المجانية بالجامعة، وتخطط للعمل محامية بعد التخرج.

وفي معرض حديثها عن قصتها، أكدت مها أنها تعرضت لواقعة ظلم أشعرتها بالإحباط، قائلة:

• شاركت مؤخرا في بطولة ترايثلون بمدينة هيوستن في ولاية تكساس التي أعيش فيها مع أسرتي، وحققت المركز الأول.

• فوجئت باتهامي بالغش من جانب المنظمين وحرمت التتويج بالمركز الأول، رغم أن المنافسات وخطوط سير المتسابقين كانت مراقبة بشكل دقيق.

• شعرت بظلم شديد ورغبة في حرماني من الإنجاز الذي حققته.

• لجأت للقضاء الذي أنصفني وأثبت أحقيتي ببطولة مدينة هيوستن للترايثلون، وكانت سعادتي كبيرة بعد أن نفذ المنظمون الحكم واستعدت حقي، خاصة أن هذا الموقف أشعرني بالإحباط الشديد لبعض الوقت.

وختمت حديثها بأنها تحرص على أن تكون مؤثرة وفاعلة في المجتمع الأميركي حيث "لم أنتقل للعيش كمجرد مهاجرة منتقلة لبلد جديد"، وهذا ما يدفعها لتحقيق إنجازات مستمرة، وفق تعبيرها.