العالم اليوم - أكبر فأر سنا في العالم يستعد لدخول "غينيس".. كم يبلغ عمره؟

انتم الان تتابعون خبر أكبر فأر سنا في العالم يستعد لدخول "غينيس".. كم يبلغ عمره؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 02:18 صباحاً - يسعى مسؤولون في حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى تسجيل الفأر "بات" في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر فأر في العالم من حيث السن.

وقال التحالف الذي يدير الحديقة إنه يعتقد أن بات البالغ من العمر 9 سنوات و5 أشهر "أكبر فأر سنا على قيد الحياة في العالم".

ويمكن أن يعيش الفأر حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادرا ما يصل لهذا العمر سالما.

والفأر من نوع "جيب المحيط"، وهو أصغر أنواع الفئران حجما في أميركا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فقد أنشأت حديقة الحيوان برنامجا لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده.

معلومات عن "بات"

• ولد في حديقة حيوان سان دييغو يوم 12 يوليو 2013.

• سمي بهذا الاسم تيمنا بالممثل باتريك ستيوارت.

• الحديقة ستقيم حدثا خاصا في 8 فبراير المقبل للاحتفال بطول عمر الفأر، ومحاولة الحصول على لقب "الأكبر سنا" رسميا بحضور ممثل موسوعة "غينيس".

• أكبر فأر سنا سجلته "غينيس" كان اسمه "فريتزي"، وتوفي عام 1985 عن عمر 7 سنوات و7 أشهر.