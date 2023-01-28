العالم اليوم - آكي يقود سيتي لفوز صعب على أرسنال بكأس الاتحاد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 01:20 صباحاً - سجل ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ليمنح فريقه فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على ضيفه أرسنال، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الجمعة.

وخرج الفريقان بالتعادل عقب نهاية الشوط الأول، بعد أن اقترب إرلينغ هالاند مرتين من هز الشباك لسيتي، بينما تألق حارس مرمى سيتي شتيفان أورتيغا في التصدي لمحاولتين بشكل رائع، ليبقي أرسنال بعيدا عن هز الشباك.

ودفع المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا بالبديل خوليان ألفاريز في وقت مبكر من الشوط الثاني، حيث لعب المهاجم الأرجنتيني دورا كبيرا في الفوز، وسدد في القائم قبل أن يسكن آكي الكرة الشباك في الدقيقة 64.

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عدة تغييرات بحثا عن هدف التعادل، لكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتمكن من كسر مقاومة سيتي، مع تقدم أصحاب الأرض واستمرارهم في السعي لتحقيق الفوز باللقب المحلي الذي حصده غوارديولا مرة واحدة فقط خلال فترة وجوده في إنجلترا.