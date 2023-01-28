عاجل- القاهرة الإخبارية: إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - أُصيب 5 فلسطينيين مساء الجمعة، برصاص الاحتلال جنوب نابلس.



جدة - نرمين السيد - أُصيب 5 فلسطينيين مساء الجمعة، برصاص الاحتلال جنوب نابلس. جاء ذلك وفقا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية.

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