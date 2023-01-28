مقتل وإصابة 17 شخصا فى إطلاق فلسطينى النار على أشخاص فى كنيس يهودى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أردت منفذ الهجوم قتيلًا فى تبادل لإطلاق النار. يذكر أن المنفذ الفلسطينى شاب فى العشرينيات أطلق النار على أشخاص كانوا فى كنيس عطيرت أفراهام. وقال أحد الحاضرين فى الكنيس الذين شهدوا الهجوم، إن الشرطة لم تصل إلى مكان الحادث لمدة 20 دقيقة بعد إطلاق الطلقات الأولية، حيث لم يصدقوا المتصلين وظنوا أن الضوضاء جاءت من إطلاق النار فى المكان فى أحياء القدس الشرقية المجاورة.

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