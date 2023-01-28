العالم اليوم - 7 قتلى بهجوم على كنيس في القدس الشرقية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 12:22 صباحاً - قتل ما لايقل عن 7 إسرائيليين وأصيب آخرون مساء الجمعة، في إطلاق نار على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بأن إطلاق النار نجم عن هجوم بسلاح ناري في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة مع مرور الوقت.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية استطاعت "تحييد" منفذ العملية، أي أنها قتلته.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما جرى تطويق مكان الهجوم من طرف قوات الأمن الإسرائيلية.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم قرب كنيس في حي النبي يعقوب، حيث استهدف المهاجم المستوطنين أثناء مغادرتهم المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم وصل بسيارة إلى المكان، ثم شرع في إطلاق النار من مسدس كان يحمله.

وذكرت وسائل إعلام أن المهاجم حاول الهروب بعد تنفيذ العملية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية قتلته.

الشرطة ونتانياهو

وأضافت الشرطة أنها تبحث عن مشتبهين محتملين في المشاركة بالهجوم.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية: "هذا هجوم خطير ومعقد وهناك عدد كبير من القتلى".

وأضاف: "نجري حاليا عمليات بحث في المنطقة لاحتمال وجود المزيد من المتورطين في الهجوم والذين يجولون بحرية".

وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تحديثات من مكان الحادث، ومن المقرر أن يجري تقييما للوضع في وقت لاحق هذه الليلة.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من مقتل 10 فلسطينيين، 9 منهم في جنين شمالي الضفة الغربية والعاشر قرب رام الله، في واحد من أكثر الأيام دموية بالضفة الغربية منذ سنوات.